Basın mensuplarından Kaymakam Yelek'e ziyaret
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Basın mensuplarından Kaymakam Yelek'e ziyaret

10.03.2021 19:54 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:01
Basın mensuplarından Kaymakam Yelek'e ziyaret

BİTLİS (İHA) –Bitlis'in Hizan ilçesinde basın mensupları, Kaymakam Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) –Bitlis'in Hizan ilçesinde basın mensupları, Kaymakam Muhammed İkbal Yelek'i makamında ziyaret etti.

Basın heyetinden Kübra Açar, Servet Taşdemir, Vahit Olcay ve Serkan Olcay'ı makamında kabul eden Kaymakam Yelek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret vesilesiyle hem basın mensuplarıyla tanışan hem de kaymakamlık koordinesinde ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Kaymakam Yelek, "Görevimizi ilçemiz için en uygun şekilde yerine getirmeye gayret edeceğiz. Bu çalışmalarımızı sizler aracılığı ile vatandaşlarımıza duyurmaya özen göstereceğiz" dedi.

Kaymakam Yelek, basın mensuplarına ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletirken, basın mensupları ise "başarı" ve "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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