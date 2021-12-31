Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Ali Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Ali Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Aktaş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği fotoğrafları seçti.

Aktaş, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin çektiği "İstanbul ve hilal", haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün çektiği "Yorgun kahramanlar", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın çektiği "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafına oy verdi.

Oylamanın ardından Aktaş, Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği tüm fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu dile getirdi.

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri

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