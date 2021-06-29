Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Aktaş'tan Vali Işık'a Ziyaret
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Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Aktaş'tan Vali Işık'a Ziyaret

Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Aktaş'tan Vali Işık'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Ali Aktaş'ı makamında kabul etti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Ali Aktaş'ı makamında kabul etti. 29 Haziran 2021 Salı günü Valilik makamında gerçekleşen nezaket ziyaretinde kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür eden Şube Müdürü Aktaş, kurumun Konya ve Karaman genelinde yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek bir süre sohbet ettiği konuklarına ziyaretleri nedeniyle teşekkür eden Vali Işık, Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Ali Aktaş'a kurum personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaretin sonunda Basın İlan Kurumu Konya Şube Müdürü Aktaş, günün anısına Basın İlan Kurumu tarafından basımı yapılan ve yazar Cemil Meriç'in hayatını ve fikirlerini anlatan "Türk Basınında Cemil Meriç" isimli kitabı hediye etti.

Kaynak: Habermetre

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