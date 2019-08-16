16.08.2019 10:59

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı.

Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, görevden alınan Yakup Karaca'nın yerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı.

Rıdvan Duran'ın öz geçmişi

Rıdvan Duran, 1972'de Sakarya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Duran, 2004-2008 yıllarında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu, 2014'e kadar Başkanlık Müşavirliği yaptı.

SASKİ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sakarya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinin ardından Duran, Anadolu Ajansı İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevinde bulundu.

Duran, 2017 Temmuz ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü olarak atandı.

Rıdvan Duran, 5 Ocak 2018'den bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı görevinde bulunuyordu.

Ticaret Bakanlığı Reklam Üst Kuru üyeliği de yapan Duran, Sakarya Bu¨yu¨kşehir Belediyespor Kulu¨p Başkanlığı, Sakaryaspor Kulu¨p Asbaşkanlığı ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştu.

Duran, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği ile Tu¨rkiye Wushu-Kungfu Federasyonu Asbaşkanlığı görevini sürdürüyor.

Rıdvan Duran, evli ve 4 çocuk babası.

Kaynak: AA