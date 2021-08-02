Basın Duyurusu (Karantina Oteli Hakkında)

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, yurt içinde alınan tedbirlerde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemler kamuoyunun malumudur.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, yurt içinde alınan tedbirlerde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemler kamuoyunun malumudur.

Salgınıyla mücadele kapsamında 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren ilimize girişte uygulanacak olan tedbirlere ilişkin genel esaslar Valiliğimizin 01. 06. 2021 tarih ve 9111 sayılı yazısı ve 27. 06. 2021 tarih ve 2021/42 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında belirlenmiş ve uygulamada bir takım değişikliklere gidilmiştir.

Özellikle yeni varyantlarıyla beraber bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği bu süreçte Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda ve İçişleri Bakanlığının 28. 06. 2021 tarih ve 10582 sayılı yazısında "Son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal veya Sri Lanka'da bulunan ya da Afganistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen veya son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişilere yönelik uygulanacak olan zorunlu karantina, Valiliklerce belirlenen yurtlarda veya karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde uygulanabilecektir. Karantina otelleri, konaklama ücretleri, bu kişilerin sınır kapılarından transferleri vb. hususlara ilişkin usul ve esaslar Valiliklerce belirlenecek ve ilan edilecektir. " denilmiştir.

Söz konusu yazıda belirtilen karantina oteli olarak belirlenen otel bilgileri aşağıda belirtilmiş olup yukarıda bahsi geçen ülkelerden ilimize girişlerine izin verilen kişilerin, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde karantinaya alınacak ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar karantina sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Grand Aksaç Otel

Saray Mahallesi Ömerefendi Sokak

Telefon: 0422 324 65 65

Kişi Başı Ücret : 200 TL

(Kahvaltı-Öğlen Yemeği- Akşam Yemeği)

Kaynak: Habermetre