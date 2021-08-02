Basın Duyurusu (Karantina Oteli Hakkında)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basın Duyurusu (Karantina Oteli Hakkında)

Basın Duyurusu (Karantina Oteli Hakkında)
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, yurt içinde alınan tedbirlerde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemler kamuoyunun malumudur.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, yurt içinde alınan tedbirlerde olduğu gibi sınır kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemler kamuoyunun malumudur.

Salgınıyla mücadele kapsamında 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren ilimize girişte uygulanacak olan tedbirlere ilişkin genel esaslar Valiliğimizin 01. 06. 2021 tarih ve 9111 sayılı yazısı ve 27. 06. 2021 tarih ve 2021/42 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında belirlenmiş ve uygulamada bir takım değişikliklere gidilmiştir.

Özellikle yeni varyantlarıyla beraber bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği bu süreçte Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda ve İçişleri Bakanlığının 28. 06. 2021 tarih ve 10582 sayılı yazısında "Son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal veya Sri Lanka'da bulunan ya da Afganistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen veya son 14 günde bu ülkelerde bulunan kişilere yönelik uygulanacak olan zorunlu karantina, Valiliklerce belirlenen yurtlarda veya karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde uygulanabilecektir. Karantina otelleri, konaklama ücretleri, bu kişilerin sınır kapılarından transferleri vb. hususlara ilişkin usul ve esaslar Valiliklerce belirlenecek ve ilan edilecektir. " denilmiştir.

Söz konusu yazıda belirtilen karantina oteli olarak belirlenen otel bilgileri aşağıda belirtilmiş olup yukarıda bahsi geçen ülkelerden ilimize girişlerine izin verilen kişilerin, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde karantinaya alınacak ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar karantina sürdürülecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Grand Aksaç Otel

Saray Mahallesi Ömerefendi Sokak

Telefon: 0422 324 65 65

Kişi Başı Ücret : 200 TL

(Kahvaltı-Öğlen Yemeği- Akşam Yemeği)

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Bülent Turan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Haluk Levent Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Eda Erdem Burak Elmas Abdullah Avcı Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Basın Duyurusu (Karantina Oteli Hakkında) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 18:42:31. #1.16#

title