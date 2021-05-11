Başıboş köpekler 2 kuzuyu telef etti

Tekirdağ Malkara'da başıboş köpekler, 1 hafta arayla 2 kuzuyu telef ettiİshakça Mahallesi'nde tarladan dönen Aziz Sancar, küçükbaş hayvanların bulunduğu açık besiden sesler duydu.

Tekirdağ Malkara'da başıboş köpekler, 1 hafta arayla 2 kuzuyu telef etti

İshakça Mahallesi'nde tarladan dönen Aziz Sancar, küçükbaş hayvanların bulunduğu açık besiden sesler duydu. Bir köpeğin kendisine ait kuzuya saldırdığını gören Sancar, müdahale ederek köpeği bölgeden uzaklaştırdı. Kanlar içinde kalan kuzusunu veteriner hekime yetiştiren Sancar, kuzunun telef olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

"Bebek gibi bakıyorum"

Yaklaşık 1 hafta önce de köpek saldırısı sonucu bir kuzusunu kaybettiğini dile getiren Sancar, ikinci şoku yaşadığı için üzgün olduğunu söyledi. Malkara Belediyesi'nin şikayetine ilgisiz kaldığını ifade Aziz Sancar, "Kuzuya süt vermeye diye gittiğimde köpeğin ağzında buldum. Korkunç bir görüntüyle karşılaştım. Köpek onu resmen paralamış. O akşam Malkara Belediyesi'ni aramıştım. 'Yasaktan dolayı kimse gelemez, hafta başı bakarız' dendi. İshakça'ya atılan köpekler, bize sorun oluyor. Biz bu kuzulara bebek gibi bakıyoruz. Besleyip, büyütüyoruz onca emeğimize yazık günah" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı