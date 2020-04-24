Başhekimden korona tedavisi gören hastaların çocuklarına tepki
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Başhekimden korona tedavisi gören hastaların çocuklarına tepki

Kocaeli'de pandemi hastanesi olarak hizmet veren Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, korona virüs tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

24.04.2020 23:44 | Son Güncelleme: 24.04.2020 23:44
Başhekimden korona tedavisi gören hastaların çocuklarına tepki

Kocaeli'de pandemi hastanesi olarak hizmet veren Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, korona virüs tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen kişilere sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Güneş, "Üzüntü verici bir durum. Sizi buradan ifşa etmemi ister misiniz?" dedi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan ve korona virüs salgını nedeniyle pandemi hastanesi olarak hizmet veren Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Hastanede korona virüs tedavisi gören anne-babalarıyla ilgilenmeyen çocuklarına tepki gösteren Güneş yaptığı paylaşımda, "Bizim hayat felsefemiz anne-babaya of! bile demeyi yasaklamıştır. Buna rağmen virüs kaparım diye hastaneye, cami avlusuna bebeğini bırakıp kaçanlar gibi bırakıp giden ve hiç ulaşılamayan veya tedavisi tamamlanan anne babasını almaya bile yanaşmayanlar. Biz hastane çalışanları olarak onları anne ve babamız olarak kabul edip her türlü ihtiyaçlarını karşılar, bakımlarını yaparız. Bu bizim insani, vicdani ve mesleki görevimiz. Biz bu görevimizi zevkle ve bir ibadet duygusuyla yapıyoruz. ya siz hastane köşesine anne- babasını terk edip kaçanlar. Telefonlarımıza dahi cevap verme nezaketinde bulunmayanlar. Evet bunların sayısı parmak sayısı kadar ama üzüntü verici bir durum. Sizi burada ifşa etmemi ister misiniz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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