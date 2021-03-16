BASE Espor CS: GO, LoL ve VALORANT kadrosunu turnuva ile belirleyecek
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BASE Espor CS: GO, LoL ve VALORANT kadrosunu turnuva ile belirleyecek

16.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:29
BASE Espor CS: GO, LoL ve VALORANT kadrosunu turnuva ile belirleyecek

CS: GO, VALORANT ve LoL kadroları turnuvada başarı gösteren oyunculardan oluşacak. Base Espor, Counter Strike, LoL ve VALORANT turnuvalarında yarışmak üzere oluşturacağı kadroda bulunacak oyuncuları turnuva ile belirleyecek.

Bu turnuva içeriğinde kendini gösteren oyuncular yüksek performans gösterdikleri takdirde, Base Espor koçları tarafından takıma seçilebilirler.

LEAGUE OF LEGENDS ESPOR TAKVİMİ

Turnuva Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi

Turnuva Saati : 11.00

Turnuva Yeri : Online

Katılımcı Niteliği: Base Espor League of Legends takımında oynamak isteyen herkes.

NOT: League of Legends öne eleme maçları 27 Mart tarihinde oynanacaktır. Finaller 29 Mart tarihinde yapılacak.

NOT: League of Legends öne eleme maçları 27 Mart tarihinde oynanacaktır. Finaller 29 Mart tarihinde yapılacak.

VALORANT ESPOR TAKVİMİ

Turnuva Tarihi: 30 Mart 2021 Salı

Turnuva Saati : 11.00

Turnuva Yeri : Online

Katılımcı Niteliği: Base Espor Valorant takımında oynamak isteyen herkes.

NOT: Valorant ön eleme maçları 28 Mart tarihinde oynanacaktır. Finaller 30 Mart tarihinde yapılacak.

NOT: Valorant ön eleme maçları 28 Mart tarihinde oynanacaktır. Finaller 30 Mart tarihinde yapılacak.

CS: GO ESPOR TAKVİMİ

Turnuva Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba

Turnuva Saati: 11.00

Turnuva Yeri : Online

Katılımcı Niteliği: Base Espor CS: GO takımında oynamak isteyen herkes.

NOT: Counter-Strike ön eleme maçları 26 Mart Cuma tarihinde oynanacaktır. Finaller 31 Mart Çarşamba tarihinde yapılacak.

Kaynak: Playerbros

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