BASE Espor CS: GO, LoL ve VALORANT kadrosunu turnuva ile belirleyecek

CS: GO, VALORANT ve LoL kadroları turnuvada başarı gösteren oyunculardan oluşacak. Base Espor, Counter Strike, LoL ve VALORANT turnuvalarında yarışmak üzere oluşturacağı kadroda bulunacak oyuncuları turnuva ile belirleyecek.