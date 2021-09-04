Astsubay Kıdemli Başçavuş Muğla'daki bir koyda başından vurulmuş halde bulundu

Muğla Dalaman'da görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Altınay dün bir koyda başından vurulmuş olabilir bulundu. Yanında beylik tabancası da bulunan 40 yaşındaki Altınay'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Dalaman'ın Kapukargın Mahallesi, Lakoz Koyu'nda dün bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Altınay'ı kafasından vurulmuş şekilde buldu.

İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR

Otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan evli ve 40 yaşındaki Altınay'ın, beylik silahı ile intihar etmiş olabileceği belirtiliyor. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Ali Altınay için bugün Dalaman Hava Meydan Komutanlığı önünde tören yapıldığı, ardından da toprağa verilmek üzere Antalya'nın Kepez İlçesi Kütükçü Mahallesi'ne gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı