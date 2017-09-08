Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Aydın'ın Acı Günü

Başbakan Binali Yıldırım'ın Özel Kalem Müdürü Murat Aydın'ın halası Türkan Özturan vefat etti.



68 yaşında vefat eden Özturan için ikindi vakti Zara Merkez Camisinde cenaze namazı kılındı.



Özturan'ın cenazesi kılınan namazın ardından Ahmet Başyurt Mahallesi Merkez Kabristanlığında toprağa verildi.



Cenaze törenine Özturan'ın ailesinin yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım'ın Özel Kalem Müdürü Murat Aydın, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.