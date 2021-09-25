"Başbakanlığa adayım" diyen Akşener'e CHP'den destek: Bundan doğal bir şey yok

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün HALK TV'de Suat Toktaş'ın konuğu oldu. Akşener'in programda siyaset gündemine damga vuracak ifadeler kullandı. Son dönemde sıklıkla tartışılan "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak" sorusuna yanıt veren Akşener, Cumhurbaşkanı değil ancak Başbakan adayı olduğunu söyledi.

"BUNDAN DAHA DOĞAL BİR TALEP YOK"

Akşener'in bu sözlerine Millet İttifakı ortağı Chp'den yorum gecikmedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meral Akşener'in bu talebinin son derece doğal olduğunu belirterek, "Şu anda Meral Akşener'in açıklaması Cumhur İttifakı açısından kaygı verici, Cumhur İttifakı dışındaki herkes içinde memnuniyet verici bir açıklamadır. Sayın Akşener'in parlamenter sisteme geçildikten sonra orada başbakan olmak gibi bir talebinin olmasından, bir niyetinin ve iddiasının olmasından daha doğal bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRATİK BİR ANAYASA YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

Adaylarının bütün partileri kucaklayacak bir aday olacağını belirten Özel, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Biz İYİ Parti ile önceki seçimde bir ittifak yaptık. Şu anda da ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili tespitlerimiz ve çıkış önerilerimiz ortaklaşıyor. Bunlardan en önemlisi de önümüzdeki seçimleri hep birlikte kazanıp ortak taahhüdümüz olan güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçiş yapmak. Bu bir önceki sisteme dönmek değil hem 16 Nisan ile hem 12 Eylül 2010 ile hem de 12 Eylül 1982 Anayasası ile yüzleşen, hesaplaşan yeni demokratik sivil bir anayasa yapmak.

"PARLAMENTER SİSTEME GEÇECEĞİZ"

Ortak önerimiz olarak bu anayasanın içinde güçlendirilmiş parlamenter sistem var. O parlamenter sistemde de bugün biz İYİ Parti ile aynı parti değiliz ama ülkenin bu büyük burhandan çıkışında reçetelerimiz ortak, birlikte hareket ediyoruz. Bunun için önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, seçildiği takdirde partisi herhangi bir partiyle irtibatı olmayacak, bütün partileri kucaklayacak, taahhütlerine uygun şekilde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçecek bir Cumhurbaşkanı adayımız olacak"

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