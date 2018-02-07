Başbakan Yıldırım, Miroğlu'nun oğlunun cenaze törenine katıldı

MARDİN - Başbakan Binali Yıldırım, hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu'nun oğlu Zerdeşt'in cenaze törenine katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu'nun bir süredir Ankara'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören ve bugün hayatını kaybeden 25 yaşındaki oğlu Zerdeşt'in cenaze törenine katıldı. Mardin'e bağlı Gelinkaya köyünde düzenlenen törende gözyaşları sel oldu.