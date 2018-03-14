Başbakan Yıldırım Azerbaycan Meclis Başkanı ile Görüştü
Başbakan Yıldırım Azerbaycan Meclis Başkanı ile görüştüAli Kan / Bakü, 14 Mart (DHA) ? Başbakan Binali Yıldırım resmi görüşmeler yapmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esedov ile birlikte heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Başbakan Yıldırım Azerbaycan Meclis Başkanı ile görüştü
Ali Kan/ Bakü, 14 Mart (DHA) ? Başbakan Binali Yıldırım resmi görüşmeler yapmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esedov ile birlikte heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.