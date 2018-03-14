Başbakan Yıldırım Azerbaycan Meclis Başkanı ile görüştü

Ali Kan/ Bakü, 14 Mart (DHA) ? Başbakan Binali Yıldırım resmi görüşmeler yapmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay Esedov ile birlikte heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.