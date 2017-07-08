Başbakan Yardımcısı Kaynak, Tematik Mutfak Müzesini Açtı - Kahramanmaraş
Görüntü Dökümü: Açılış kurdelesinin kesilmesi Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın müzeyi gezmesinden detay Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Tematik Mutfak Müzesi açılışına katıldı.
Görüntü Dökümü:
Açılış kurdelesinin kesilmesi
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın müzeyi gezmesinden detay
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki Tematik Mutfak Müzesi açılışına katıldı.