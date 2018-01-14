Basayev'i Yağmur Altında Anıldı

Sivas'ta bir grup genç, soğuk hava ve yağmur altında doğum günü dolayısıyla efsanevi Çeçen komutan Şamil Basayev'i andı.

Sivas'ta bir grup genç, Çeçen direnişinin efsane isimlerinden olan şehit komutan Şamil Basayev'in doğum günü olan 14 Ocak'ta tarihi Sivas Kent Meydanı'nda bir araya gelerek andı. Grup adına konuşan Yusuf Yıldırım, şehit komutan çeçen lider Şamil Basayev'in doğum gününü rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Sözlerime komutanımızın bir sözü ile devam etmek istiyorum; 'Bizden torunlarıma kalacak en büyük miras hürriyet uğrunda savaşmak hakkı yayma uğrunda can vermek olacaktır.' Mirasın yüreğimizdedir komutanım. Şamil Basayev bir cihat lideri olduğu için onu yad ederken cihattan bahsetmek istiyorum. Eğer bir mücahidi güldürmek istiyorsan onu ölüm ile korkutabilirsin. Biz ne bir kimseden ne de ölümden korkarız. Lakin cihat savaşmak ile değil gönülleri fethetmekle başlar. İlk olarak çevremizdeki insanların gönüllerini fethedelim. Ecdadın ruhunu kalplere nakledelim" diye konuştu. - SİVAS