Başarılı Sporcudan Başkanımıza Ziyaret

Adıyamanlı milli sporcu Ayşe İkra Erdoğan, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Adıyamanlı milli sporcu Ayşe İkra Erdoğan, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

7 bölgeden 7 başarılı sporcu arasına girerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan reklam filminde oynayan Adıyamanlı milli sporcu Ayşe İkra Erdoğan, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Aynı zamanda antrenörlüğünü de yapan babası Erdal Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Belediye Başkanımıza milli takım forması hediye eden Avrupa Muay-Thai Şampiyonu unvanlı milli sporcu Ayşe İkra Erdoğan ve babası, kendilerini kabul eden Belediye Başkanımıza teşekkür etti.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ise Ayşe İkra Erdoğan ile gurur duyduklarını dile getirerek, böyle başarılı sporcuların herkese örnek olmasını ve Adıyaman'daki sporcu sayısının böylelikle artmasını temenni ettiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkanımız, başarılı sporcuya çeşitli hediyeler takdim etti.

Kaynak: Habermetre