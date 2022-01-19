Başarılı oyuncu Eda Ece ikinci kez koronavirüse yakalandı - Haberler Magazin
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Başarılı oyuncu Eda Ece ikinci kez koronavirüse yakalandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, ikinci kez koronavirüse yakalandı. 2 aşısını yaptırdığı için hafif atlattığını söyleyen oyuncu, sevenlerine dikkatli olması konusunda da uyarıda bulundu.

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde başrol oynayan ve aynı zamanda Maske Kimsin Sen yarışmasında jürilik yapan başarılı oyuncu Eda Ece, ikinci kez koronavirüse yakalandı.

"TAVSİYELERE UYUN, KENDİNİZE İYİ BAKIN"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen oyuncu, "2. kez kovid oldum, Yasak Elma ve Maske Kimsin Sen'e ve ev halkına hayırlı olsun. Şaka bir yana, gayet iyiyim, daha önce kovid geçirdiğim ve 2 aşı olduğum için hafif atlatıyorum. Aşısızken, İlk kovidim çok daha beterdi. Tavsiyelere uyun, kendinize iyi bakın, Önce sağlık" dedi.

Başarılı oyuncu, geçtiğimiz sene şubat ayında da koronavirüse yakalanmıştı.

Başarılı oyuncu Eda Ece ikinci kez koronavirüse yakalandı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Haberler.com - Magazin Haberleri

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