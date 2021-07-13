Başarılı oyuncu Doğa Yavuz anlattı: Alaylı oyuncular pandemi döneminde destek almadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başarılı oyuncu Doğa Yavuz anlattı: Alaylı oyuncular pandemi döneminde destek almadı

Başarılı oyuncu Doğa Yavuz anlattı: Alaylı oyuncular pandemi döneminde destek almadı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan oyuncu ve tiyatro eğitmeni Doğa Yavuz, pandemi döneminde alaylı oyuncuların yaşadığı ekonomik zorlukları ve tiyatronun geldiği yerle ilgili görüşlerini anlattı.

Son olarak TRT1 ekranında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde rol alan ve aynı zamanda eğitmenlik yapan Doğa Yavuz, Haberler.com'un YouTube kanalındaki programa konuk olarak pandemi döneminde yaşananlardan bahsetti. Uzaktan eğitim döneminde nasıl tiyatro dersi verdiğini anlatan oyuncu, eğitimli ve eğitimsiz tiyatrocuların ekonomik durumlarına da değindi.

Doğa Yavuz, programda "Tiyatrolar değersizleşiyor mu?", "Tiyatro eğitimiz pandemi sürecinde nasıl devam etti?", "Tiyatrocular para kazanamıyor mu?" ve "Tiyatroyu ayakta tutmak için ne yapmak gerekiyor?" sorularına da cevap verdi.

VİDEONUN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Sütyen paylaşımı olay olan Aynur Aydın'dan yeni çıkış: Libidom düşük
Sütyen paylaşımı olay olan Aynur Aydın'dan yeni çıkış: Libidom düşük
Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldığını açıkladı: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı
Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldığını açıkladı: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Zeynep Bastık Mahsun Kırmızıgül
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başarılı oyuncu Doğa Yavuz anlattı: Alaylı oyuncular pandemi döneminde destek almadı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 11:37:56. #1.16#

title