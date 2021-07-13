Başarılı oyuncu Doğa Yavuz anlattı: Alaylı oyuncular pandemi döneminde destek almadı

Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olan oyuncu ve tiyatro eğitmeni Doğa Yavuz, pandemi döneminde alaylı oyuncuların yaşadığı ekonomik zorlukları ve tiyatronun geldiği yerle ilgili görüşlerini anlattı.

Son olarak TRT1 ekranında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde rol alan ve aynı zamanda eğitmenlik yapan Doğa Yavuz, Haberler.com'un YouTube kanalındaki programa konuk olarak pandemi döneminde yaşananlardan bahsetti. Uzaktan eğitim döneminde nasıl tiyatro dersi verdiğini anlatan oyuncu, eğitimli ve eğitimsiz tiyatrocuların ekonomik durumlarına da değindi.

Doğa Yavuz, programda "Tiyatrolar değersizleşiyor mu?", "Tiyatro eğitimiz pandemi sürecinde nasıl devam etti?", "Tiyatrocular para kazanamıyor mu?" ve "Tiyatroyu ayakta tutmak için ne yapmak gerekiyor?" sorularına da cevap verdi.