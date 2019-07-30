Başarılı öğrenciler Çanakkale'yi gezdi

Söğütlü İlçe Müftülüğü Kur'an kurslarında başarılı olan öğrenciler, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten tarafından tahsis edilen otobüsle Çanakkale'yi gezdi.

Özten, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurslarda başarılı olan öğrencileri gördükçe aileleri kadar kendilerinin de mutlu olduğunu söyledi.

Çocukları motive etmek için gezi düzenlediklerini belirten Özten, çocuklara Çanakkale ve tarihi göstermek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA