Başarılı kadınlar deneyimlerini Odunpazarında diğer kadınlarla paylaştı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerden biri de "Başarılı Kadın Hikâyeleri Söyleşisi" oldu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Gençlik Atölyesi ve Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi tarafından gerçekleştirilen söyleşide farkı alanlarda başarılı olan kadınlar bir araya gelerek deneyimlerini aktardı. Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezinde yapılan söyleşiye, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt; Yazar, Şair ve Çizer Erol Büyükmeriç ve ESOGÜ Gençlik Atölyesi Kulübü Başkanı Berkay Hüseyinoğlu'nun yanı sıra çok sayıda Eskişehirli katıldı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Nezihe Hanecioğlu, Kick Boks Dünya Şampiyonu Seda Duygu Aygün, Avukat Pınar Çelik Arpacı ile dezavantajlı birey annesi ve ev kadını Seniha İrez'in konuşmacı olarak katıldığı söyleşinin moderatörlüğünü ise Osmangazi Üniversitesi Gençlik Atölyesi Kulübü Sosyal Sorumluluk Birimi Başkanı Birgül Tekin yaptı.

Etkinlik öncesinde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı. Başkan Kurt'tan sonra söz alan ESOGÜ Gençlik Atölyesi Kulübü Başkanı Berkay Hüseyinoğlu, "8 Mart 1857'de kendi canları pahasına haklarını savunan kadınları bilmemize rağmen, hala işyerlerinde cinsel tacize, mobinge, ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe uğrayan birçok kadın var. Bizler de bu sorunları görüyoruz, görmeyen insanlara göstermek için de böyle etkinlikler düzenliyoruz. Umarım sadece 8 Mart'ta değil, her gün kadın ve erkek eşitliklerini konuştuğumuz, haklının hakkını aldığı günleri gördüğümüz zamanlar olur" dedi. Konuşmaların ardından söyleşiye geçildi. Röportaj şeklinde gerçekleşen söyleşide moderatör Birgül Tekin, konuşmacılara eğitim, iş ve sosyal hayatta yaşadıkları deneyimleri sordu.

ÖNCE ATÖLYELERDE ÖĞRENDİ SONRA DENEYİMLERİNİ DİĞER KADINLARLA PAYLAŞTI

Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir diğer etkinlik de Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Kadın Girişimcilik Eğitimi"oldu. Daha önce Büyükdere Halk Merkezi'ndeki atölyelere katılarak, bu atölyelerde edindiği bilgi ve ürettikleriyle online satış yapmaya başlayan Aliye Çelebi, Odunpazarı Belediyesi'nin Gökmeydan Mahallesinde bulunan Ek Hizmet Binasında kadınlarla bir araya geldi. Büyükdere Halk Merkezinde katıldığı atölyelerden sonra takı satışı ve evdeki eski eşyaları değerlendirerek yaptığı satışlarından gelir elde ederek, aile bütçesine katkı sağlayan Çelebi, bu deneyimlerini kadınlarla paylaştı. Kadınlara nasıl online satış yapılır, evdeki malzemeler nasıl değerlendirilir, Satıştaki önemli kriterler nelerdir gibi konularda deneyim ve tecrübelerini aktaran Çelebi, ürünlerini satmak ve sergilemek isteyen kadınlara yol gösterdi.

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