Başarılı judocudan Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret

05.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:28

Ankara'da düzenlenen "Okullararası Judo Şampiyonası"nda birinci olan 14 yaşındaki Esma Naz Kasap, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Kasap, antrenörü Ahmet Koçyiğit ile çalışmaları hakkında Demirbaş'a bilgiler verdi.

Genç judocuya çalışmalarında başarılar dileyen Demirbaş, "Ankara'nın tüm ilçelerinden 160 sporcunun katıldığı turnuvada Ankara şampiyonu olarak ilçemize gurur yaşatan sporcumuzu ve antrenörü tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA