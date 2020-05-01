Basamakları andıran taş evler zamana meydan okuyor
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Basamakları andıran taş evler zamana meydan okuyor

Basamakları andıran taş evler zamana meydan okuyor
01.05.2020 20:48 | Son Güncelleme: 01.05.2020 20:50

Basamakları andıran taş evler zamana meydan okuyor Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yeşilyuva köyünde bulunan ve avlunun başka bir evin damı olarak kullanılması nedeni ile basamakları andıran taş evler yıllara meydan okuyor.

Basamakları andıran taş evler zamana meydan okuyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yeşilyuva köyünde bulunan ve avlunun başka bir evin damı olarak kullanılması nedeni ile basamakları andıran taş evler yıllara meydan okuyor.

Yeşilyuva köyünde bulunan taş evler, avlunun başka bir evin damı olarak kullanılması nedeni ile basamakları andırıyor. Osmanlı döneminden bugüne tahrip olmadan gelen evler, yazın serin kışın ise sıcak olması ile biliniyor. Evlerin içi rutubet tutmazken, bu yapılar betonarme evlere göre daha çok tercih ediliyor.

Bu evlerde yaşayan vatandaşlardan Şivan Paksoy, eski taş evlerin ne zaman yapıldığını bilmediklerini söyledi. Paksoy, "Bu evler Osmanlı döneminden günümüze kadar gelmiş. Her evin damı diğer bir evin avlusu şeklinde yapılmış. Bu taş evler yazın serin kışın ise sıcak olması ile biliniyor. Betonarme evlere göre daha iyi. Evler birbirine bitişik olduğu için komşuluk da ölmüyor" dedi.

Basamakları andıran taş evler zamana meydan okuyor

Kaynak: İHA

Manşet

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