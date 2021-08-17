Başakşehir Living Lab'de blockzincir eğitimleri başladı
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Başakşehir Living Lab'de blockzincir eğitimleri başladı

Başakşehir Living Lab'de blockzincir eğitimleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Living Lab'de, Blockzincir akademi eğitimi başladı.

Başakşehir Living Lab'de, Blockzincir akademi eğitimi başladı. Yüz yüze ve çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştirilen hibrit derslerde NFT eğitimleri verilecek.

Başakşehir Living Lab'de, Blockzincir akademi eğitimi başladı. Hibrit eğitim modeli ile gerçekleştirilen dersler, hem yüz yüze hem de eş zamanlı olarak çevrimiçi platformlar üzerinden veriliyor. Alanında uzman Developer Yusuf Koç tarafından verilecek eğitimler, 3 Eylül'e kadar devam edecek. Yüz yüze ve çevrimiçi eğitimini tamamlayan katılımcılara eğitim sonunda katılım sertifikası verilecek.

Katılımcılar NFT teknolojisini öğreniyor

Katılımcılar, eğitimlerde Ethereum (ETH) ve Bitcoin Çekirdeği & Komodo Çekirdeği (Bitcoin geliştirilmiş çekirdeğidir) kullanarak Non Funfible Tokens (NFT) teknolojisini sistemsel ve teknik anlamda en ince detayına kadar inceleyebilecek. Hem görsel, hem sesli sunumların olacağı yüz yüze eğitim ile NFT teknolojisini öğrenecekler.

Ethereum kripto tokeni üretecekler

Katılımcılar eğitimin sonunda Bitcoin ve Ethereum ile NFT sistemini, temelden teknik olarak öğrenirken, kendi Ethereum kripto tokenini ve NFT sistemini oluşturabilecek. Ethereum blokzincir üzerinden tescilli sanal varlıklarını yönetebilecek ve diğer kripto-paralar ve Ethereum arasındaki farklılıkları öğrenecek. Komodo platformunun çekirdeğini kullanarak NFT sisteminin nasıl yapıldığı hakkında da bilgi sahibi olacaklar. - İSTANBUL

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Başakşehir Living Lab'de blockzincir eğitimleri başladı
Başakşehir Living Lab'de blockzincir eğitimleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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