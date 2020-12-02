Başakşehir - Leipzig maç özeti izle! Başakşehir - Leipzig golleri izle! Golleri kim attı? Başakşehir - Leipzig şifresiz canlı izleniyor mu?

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir ile Leipzig karşı karşıya geldi. Başakşehir - Leipzig maç özeti izle! Başakşehir - Leipzig golleri izle! Golleri kim attı? Başakşehir - Leipzig şifresiz canlı izleniyor mu?

İrfan Can Kahveci'nin fırtınalar estirdiği maçta, Başakşehir yenildi. Peki, Başakşehir -Leipzig maç özeti izle! Başakşehir -Leipzig golleri izle! Golleri kim attı? Başakşehir -Leipzig şifresiz canlı izleniyor mu?

BAŞAKŞEHİR - LEIPZIG MAÇI KAÇ KAÇ?

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, 3-1 geriden gelip beraberliği yakaladığı maçta Sörloth'un son dakika golüyle 4-3 yenildi ve Devler Ligi'ne veda etti. İrfan Can'ın attığı 3 gol puan için yeterli olmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Mücadele İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande'nin çaldığı düdükle başladı.

Dakika 4: Haidara'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Forsberg'in vuruşu direk dibinden auta gitti.

Dakika 11: Forsberg'in kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında Poulsen gelişine vurdu, şutunu kaleci Mert kurtardı.

Dakika 14: Ceza sahasının solunda topla buluşan İrfan Can'ın şutu üstten dışarı gitti.

Dakika 17: Başakşehir'de Bolingoli'nin ara pasıyla Gulbrandsen ceza sahasının solunda topla buluştu ama öncesinde ofsayta yakalandı.

Dakika 26: Leipzig, Yussuf Poulsen ile öne geçti. Sabitzer'in ceza yayı üzerinden çektiği şutu önce Skrtel'e, ardından Poulsen'e çarptıı ve kontrpiyede kalan kaleci Mert topa müdahale edemeyince Alman ekibi skoru 1-0 yaptı.

Dakika 37: Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortasını ceza sahasında kontrol eden Demba Ba'nın uzak köşeye vuruşunu kaleci Gulacsi kornere çeldi.

Dakika 43: Leipzig, skoru 2-0'a getirdi. Poulsen'in ceza sahasının solundan uzak köşeye çevirdiği topa gelişine vuran Mukiele'nin şutu kaleci Mert'in bakışları arasında ağlarla buluştu.

Dakika 45: Başakşehir, İrfan Can Kahveci ile skoru 2-1 yaptı.

Dakika 45+3: Karşılaşmanın ilk yarısı Leipzig'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 65: Leipzig, Olmo'nun golüyle skoru 3-1 yaptı. Angelino'nun pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Olmo, Ponck'u geçip yakın köşeden topu ağlarla buluşturdu.

BAŞAKŞEHİR - LEIPZIG MAÇ ÖZETİ İZLE...