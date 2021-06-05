BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI
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BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR'de ilki sürücü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı.

BAŞAKŞEHİR'de ilki sürücü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Araçtakilerin de dahil olduğu kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Başakşehir, Masko Mobilyacılar Sitesi'nde sabah saatlerinde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobillerden inen sürücüler ve otomobilde bulunanlar tekmeli yumruklu kavga çıktı. Çevredekilerin müdahalesi ile son bulan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI
BAŞAKŞEHİR'DE TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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