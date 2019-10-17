Başakşehir'de servis minibüsü duvara çarptı

Başakşehir'de servis minibüsü duvara çarptı

Başakşehir İkitelli'de servis midibüsünün duvara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

17.10.2019 09:39
Başakşehir'de servis minibüsü duvara çarptı

Başakşehir İkitelli'de servis midibüsünün duvara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Dereli Sokak'ta seyir halindeki S.G'nin kullandığı 34 LAF 989 plakalı midibüs, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Midibüs, ana akım elektrik kablolarını taşıyan elektrik direğinin üzerinde bulunduğu zeminin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan şoför S.G. ve 7 yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, Serkan Güzel'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri, yaralıları, ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaynak: AA
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