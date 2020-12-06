Başakşehir'de polis ile denetimden kaçan şahıslar arasında kovalamaca yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başakşehir'de polis ile denetimden kaçan şahıslar arasında kovalamaca yaşandı

06.12.2020 18:28 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:33
Başakşehir'de polis ile denetimden kaçan şahıslar arasında kovalamaca yaşandı

Başakşehir'de uygulama noktasından kaçan şahıslarla polis ekipleri arasında filmleri aratmayan kovalamaca yaşandı.

Başakşehir'de uygulama noktasından kaçan şahıslarla polis ekipleri arasında filmleri aratmayan kovalamaca yaşandı. Şüpheli 2 kişinin bariyerlere, ardından ekip otomobiline çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Olay Başakşehir Ziya Gökalp Caddesi Altınşehir yan yol istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri uygulama yaptığı esnada 34 CGY 318 plakalı kamyonette bulunan şoför Özkan Ö. ve Murat M. uygulama noktasından kaçmaya başladı. Araçta bulunan iki kişi ve polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Ekiplerin sıkı takip ettiği şüpheli şahıslar Altınşehir yan yol istikametine geldiklerinde önce bariyerlere daha sonra polis otomobiline çarpıp durdu. Polis ekipleri 2 şahsı olay yerinde hemen yakaladı. Araç sürücüsü Özkan Ö. isimli şüpheli şahıs yaralanıp ambulansa bindirilirken, polis ekipleri diğer şüpheli Murat M.'yi ekip otomobiline bindirip emniyete götürdü.

Kazada şüpheli şahısların kullandığı kamyonet ve bariyerlerde hasar meydana geldi. Polis otomobilinde küçük çaplı hasar oluşurken, trafiğe kapanan yol çekicinin kamyoneti yoldan kaldırmasıyla yeniden açıldı. - İSTANBUL

Başakşehir'de polis ile denetimden kaçan şahıslar arasında kovalamaca yaşandı
Başakşehir'de polis ile denetimden kaçan şahıslar arasında kovalamaca yaşandı
Başakşehir'de polis ile denetimden kaçan şahıslar arasında kovalamaca yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başakşehir'de polis ile denetiminden kaçan şahıslar arasında kovalamaca
Başakşehir'de polis ile denetiminden kaçan şahıslar arasında kovalamaca
Eyüp'te uygulama noktasından kaçan şahıslar Başakşehir'de yakalandı
Eyüp'te uygulama noktasından kaçan şahıslar Başakşehir'de yakalandı
Polisin burnunu kıran şahıslar adliyeye sevk edildi
Polisin burnunu kıran şahıslar adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Nacer Chadli Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Bursa Bakan Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başakşehir'de polis ile denetimden kaçan şahıslar arasında kovalamaca yaşandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 18:36:31. #1.14#
title