: İstanbul'un göbeğinde çıkan yangında ölümden kaçış kamerada!

11.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:53

İstanbul Başakşehir'de alev alev yanan tekstil atölyesinde mahsur kalan bir kişi yangın merdivenlerin dış demirlerine tutunarak aşağıya indi.

DUMANLARIN ARASINDAN BELİRDİ

Başakşehir Yaşar Doğu Bulvarı'nda bulunan ve yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanda kurulu 5 katlı tekstil atölyesinde saat 10.40 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Çıkan yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye beklenirken 5. kattan yükselen dumanların arasında bir kişi belirdi.

DÜŞMEDEN AŞAĞI İNMEYİ BAŞARDI

İş yeri çalışanı olduğu belirtilen genç, alevlerden kurtulmak için yük asansörü için açılan bölümden dışarıya çıktı. 5. kattan yangın merdivenlerinin dış demirlerine geçen genç, düşmeden aşağıya inmeyi başardı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

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