Başakşehir'de "makas" kazası: 5 yaralı
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Başakşehir'de "makas" kazası: 5 yaralı

Başakşehir'de 'makas' kazası: 5 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR Otoyol Bağlantı Yolu üzerinde sürücüsünün makas attığı iddia edilen otomobil, karşı şeride geçip minibüse çarptı.

BAŞAKŞEHİR Otoyol Bağlantı Yolu üzerinde sürücüsünün makas attığı iddia edilen otomobil, karşı şeride geçip minibüse çarptı. Minibüste bulunan 5 kişinin yaralandığı kaza anı, saniye saniye kameraya yansıdı.  

Kaza, geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi mevkii otoyol bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, makas atarak ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden karşı şeride geçti. Otomobil, o sırada seyir halinde olan servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen servis minibüsündeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemesinde, servis minibüsünde bulunan 5 kişiden 2'sinin vücudunda kırıklar olduğu tespit edilirken 3 kişinin ise hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımı ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDAÖte yandan yaşanan kaza anı, seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin refüjü aşarak karşı şeritte ilerleyen servis minibüsüne çarpıyor. 


- İstanbul
Başakşehir'de 'makas' kazası: 5 yaralı
Başakşehir'de 'makas' kazası: 5 yaralı
Başakşehir'de 'makas' kazası: 5 yaralı
Başakşehir'de 'makas' kazası: 5 yaralı
Başakşehir'de 'makas' kazası: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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