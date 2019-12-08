Başakşehir'de evde çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı
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Başakşehir'de evde çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

Başakşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

08.12.2019 00:04 | Son Güncelleme: 08.12.2019 00:10
Başakşehir'de evde çıkan yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

'de bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılırken yangın da söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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