Başakşehir'de çöken mobilya mağazası kontrollü şekilde yıkıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir'de çöken mobilya mağazası kontrollü şekilde yıkıldı

Başakşehir'de çöken mobilya mağazası kontrollü şekilde yıkıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir Masko Mobilyacılar Sitesi'nde çökme yaşanan mobilya mağazası, yapılan çalışmaların ardından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Başakşehir Masko Mobilyacılar Sitesi'nde çökme yaşanan mobilya mağazası, yapılan çalışmaların ardından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Başakşehir İkitelli Masko Mobilyacılar Sitesi 14/B Blokta bulunan bir mobilya mağazasında yan tarafında bulunan inşaat çalışmasında gerçekleştirilen bir problem nedeniyle çökme meydana gelmişti. Çökme sonucunda mobilya mağazasının bulunduğu noktaya çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edilmişti. Ekiplerin yapmış olduğu incelemeler sonucunda olayda herhangi bir yaralanan olmazken tedbir amaçlı AFAD'a bağlı arama kurtarma çalışmaları enkaz altında çalışma yapmıştı. Çalışmaların ardından kimsenin olmadığı tespit edilen mobilya mağazası kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Oluşan göçük sonrasında tedbir amaçlı kontrollü şekilde bina yıkımı yapılırken çevredeki meraklı vatandaşlar iş makinelerinin çalışmalarını izledi. Polis ve güvenlik ekipleri kalabalığı dağıtmaya çalışsa da kimse dikkate almadı. - İSTANBUL

Başakşehir'de çöken mobilya mağazası kontrollü şekilde yıkıldı
Başakşehir'de çöken mobilya mağazası kontrollü şekilde yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İkitelli Masko Sanayii sitesinde tek katlı bir dükkan çöktü
İkitelli Masko Sanayii sitesinde tek katlı bir dükkan çöktü
Hamile sevgilisini sokakta darbeden adam gözaltına alındı
Hamile sevgilisini sokakta darbeden adam gözaltına alındı
Ormanda kaybolan bebek, 4 gün sonra dalların arasında bulundu
Ormanda kaybolan bebek, 4 gün sonra dalların arasında bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Barış Arduç Deniz Akkaya Mesut Akusta
Spor Gervinho Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başakşehir'de çöken mobilya mağazası kontrollü şekilde yıkıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 20:35:50. #1.16#

title