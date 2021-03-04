Son dakika! Başakşehir'de bir kadın evinin önünde öldürüldü
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Son dakika! Başakşehir'de bir kadın evinin önünde öldürüldü

04.03.2021 23:02 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:11
Son dakika! Başakşehir'de bir kadın evinin önünde öldürüldü

Son dakika gündem haberi... Başakşehir'de 1 çocuk annesi kadın, evinin önünde başına silahla ateş edilerek öldürüldü.

Başakşehir'de 1 çocuk annesi kadın, evinin önünde başına silahla ateş edilerek öldürüldü. Haberi alan acılı aile olay yerinde ağıtlar yaktı. Polis kadını öldürdüğünden şüphelendiği kocasının arıyor

Olay, saat 20.00 sıralarında Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede yaşandı. Site sakinleri, silah sesi üzerine dışarıya çıktı. Vatandaşlar, 46 yaşındaki Nebahat Kurt'un başından silahla vurulmuş şekilde yerde yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından vurulan bir çocuk annesi Nebahat Kurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde incelemelerde bulunan olay yeri inceleme ekipleri 1 mermi kovanı buldu. Polis Nebahat Kurt'u kocası emekli başçavuş Emrullah Kurt'un öldürdüğünden şüpheleniyor. Ortadan kaybolan Emrullah Kurt'un yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

 ÖLEN KADININ KIZI VE ANNESİ OLAY YERİNDE FENALAŞTI

Öte yandan, ölen kadının yakınları haberi alarak olay yerine geldi. Nebahat Kurt'un kızı ve annesi acılar içinde ağıtlar yaktı. Polis, ölen kadını görmek isteyen aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.


- İstanbul
Son dakika! Başakşehir'de bir kadın evinin önünde öldürüldü
Son dakika! Başakşehir'de bir kadın evinin önünde öldürüldü
Son dakika! Başakşehir'de bir kadın evinin önünde öldürüldü
Son dakika! Başakşehir'de bir kadın evinin önünde öldürüldü
Son dakika! Başakşehir'de bir kadın evinin önünde öldürüldü
Son dakika! Başakşehir'de bir kadın evinin önünde öldürüldü
Son dakika! Başakşehir'de bir kadın evinin önünde öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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