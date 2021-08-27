Başakşehir'de bir binanın çatı katında yangın çıktı
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Başakşehir'de bir binanın çatı katında yangın çıktı

Başakşehir'de bir binanın çatı katında yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada mahsur kalan anne ve çocuklarını itfaiye ekipleri balkondan kurtardı.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Orhangazi Caddesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında saat 14.00 bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada bulunan bazı vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, bir dairede bulunan anne ve 2 çocuğu içeride mahsur kaldı. Anne ve çocuklar dumandan etkilenirken, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, anne ve çocuklarını balkondan kurtardı. Alevler söndürülürken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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