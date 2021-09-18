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Bunlar da balyozlu hırsız! Marketin camını, sigara çalmak için kırdılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Başakşehir'de gözlerine kestirdikleri marketin camını balyozla kırarak içeri giren ve sigara çalan hırsızların pişkinliği pes dedirtti.

İstanbul Başakşehir'de gece yarısı gerçekleşen olay, ağızları açık bıraktı. Ellerindeki balyozla bir şarküterinin camını kıran ve içeriden sigara çalan şahısların pişkin tavırları pes dedirtti.

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir şarküteride yaşanan hırsızlık olayında, gece yarısı 4 kişi otomobil ile şarküterinin önüne geldi. Yüzleri maskeli 3 kişi arabadan indi. Şüphelilerden 1'i arabadan inmelerinin ardından balyoz ile şarküterinin camını kırdı. Bir kişinin elindeki silahla gözcülük yaptığı olayda şüpheli, kırılan camdan içeri girerek paket paket sigara çaldı.

Gözcülük yapan kişinin bir kişiye silah doğrultarak korktuğu olayda, şüpheliler sigaraları almalarının ardından arabaya binerek olay yerinden uzaklaştı. İşyeri sahibinin şikayeti üzerine olay ile ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Endişeli olduğunu söyleyen esnaf Ramazan Çelik, "Bu konuda bir önlem almalarını istiyoruz. Yarın öbür gün bizim de başımıza gelebilir. Bu mahallede sık sık oluyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, görenleri pes dedirten olay, güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, şüphelilerin balyoz ile cam kırıp hırsızlık yaptığı anlar anbean görülüyor.

Bunlar da balyozlu hırsız! Marketin camını, sigara çalmak için kırdılar

Bunlar da balyozlu hırsız! Marketin camını, sigara çalmak için kırdılar
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