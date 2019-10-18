18.10.2019 11:42

Başakşehir Belediyesi'ne 'Atık Yönetimi' ödülü

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi, "Sıfır Atık" ve "Akıllı Yer Altı Çöp Toplama Sistemi" projelerinin entegrasyonu ile 6. Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde atık yönetimi kategorisinde ödüle layık görüldü.

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri sahiplerini buldu. Fairmont Quasar İstanbul Otel'de düzenlenen ödül törenine Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hacı Dursun Ağaç, sıfır atık ve geri dönüşüm ekibiyle birlikte katıldı.

15 kategoride ödül verildi

Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda başarılı sürdürülebilir iş modellerini ödüllendirmek ve geniş kitlelerle paylaşmak amacıyla düzenlenen yarışmada, enerji yönetimi, su yönetimi, atık yönetimi, sosyal etki gibi 15 kategoride 118 proje mücadele etti. Alanında lider akademisyen ve uzmanlardan oluşan 34 kişilik jüri tarafından değerlendirilen projeler ödüllendirildi.

"Çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz"

Ödül töreninde konuşan Başakşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hacı Dursun Ağaç, "Başakşehir'e sıfır atık, güzel gelecek' ve 'Akıllı yer altı çöp toplama sistemi' projelerinin mimarı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu başta olmak üzere bu projelerde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Daha yaşanabilir bir Başakşehir, daha yaşanabilir bir Dünya için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başakşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında hayata geçirilen Akıllı Yer Altı Çöp Toplama Sistemi, geçen yıl Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında kente ve kent halkına pozitif katkı sunan proje ve uygulamalara verilen Uluslararası İdealkent Ödülü'nü kazanmıştı.

Kaynak: İHA