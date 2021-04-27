Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Bilgievinin yıkım kararı tarihi bir ayıptır

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Haberler.com'a konuk oldu. İlçesinde çocuklara yönelik yaptırdığı proje ve etkinliklerle adından söz ettiren başkan, İBB'nin Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'ni kapattırmaya yönelik girişimine sert tepki göstererek, "Bu tarihi bir ayıp" ifadelerine yer verdi.

Haberler.com'a konuk olan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "En önemli geleceğimiz onlar" diyerek ilçesinde çocuklarla ilgili yaptığı projelerden bahsetti. Onların iyi yetişen birer birey olması için elinden geleni yaptığını ifade eden Kartoğlu aynı zamanda, ilçe içinde trafiği azaltabilmek için tasarladıklarını da anlattı.

İBB'nin Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'ni kapatma girişimiyle ilgili sorulara da yanıt veren Başkan, "Nedenini anlayamıyorum, bu tarihi bir ayıp" dedi.