Başak Sayan, Azra Kohen'e 150 bin TL tazminat ödeyecek
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Başak Sayan, Azra Kohen'e 150 bin TL tazminat ödeyecek

13.12.2020 08:12 | Son Güncelleme: 13.12.2020 08:16
Başak Sayan, Azra Kohen'e 150 bin TL tazminat ödeyecek

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre; Başak Sayan'ın "Bağlanma Korkusu" kitabı 2011'de yayımlandı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davaya göre; Başak Sayan'ın "Bağlanma Korkusu" kitabı 2011'de yayımlandı. Azra Kohen'in üçlemesinin ilk kitabı "Fi" ise 2013'te çıktı. "Fi", diziye uyarlandı. Başak Sayan dizinin seyirciyle buluşmasından kısa süre sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Fi"de kendi kitabından intihal yapıldığını öne sürdü. Azra Kohen de kitabı yayınlandıktan 4 yıl sonra Başak Sayan'ın kötü niyetli olarak bu iddiayı ortaya attığını öne sürerek 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

DAVA 3 YIL SÜRDÜ

Azra Kohen, açtığı davada iki kitap arasında intihal olup olmadığının tespitini talep etti. Dilekçede, Kohen'in kitabı 2010 yılından önce yazdığı ve buna ilişkin bilgisayar kayıtlarının incelenmesi istendi. Başak Sayan'ın avukatı ise kitapta geçen kahramanlar, olay kurgusu ve anlatılmak istenen konunun okurların dikkatinden kaçamayacak şekilde benzer olduğunu belirterek davanın reddini istedi. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 3 yıldır devam eden davanın karar duruşmasında mahkeme Kohen'i haklı buldu.

MAHKEME SAYAN'I HAKSIZ BULDU

3 yıldır devam eden davanın karar duruşmasına Azra Kohen'in avukatı Handan Bakbak ile Başak Sayan'ın avukatı Zekeriya Çetin katıldı. Mahkeme, "Fi"nin Başak Sayan'ın "Bağlanma Korkusu" kitabından intihal (aşırma) olmadığına karar verdi. Azra Kohen'i haklı bulan mahkeme ayrıca 150 bin lira manevi tazminatın 3 yıllık faiziyle birlikte Başak Sayan'dan alınarak ünlü yazara ödenmesine karar verdi. Duruşma çıkışı açıklama yapan avukat Handan Bakbak, "Hak yerini buldu" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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