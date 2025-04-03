Başak Gümülcinelioğlu kimdir? Başak Gümülcinelioğlu kaç yaşında, nereli?

Başak Gümülcinelioğlu kimdir sorusu, sosyal medyada da sıkça gündeme geliyor. Özellikle "Yargı" ve "Sen Çal Kapımı" dizilerindeki performansıyla adından söz ettiren oyuncu, sanatı ve duruşuyla büyük beğeni topluyor. Başak Gümülcinelioğlu kimdir sorusunun cevabını detaylandırarak öğrenmek isteyenler için işte tüm bilinmesi gerekenler...

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?

Başak Gümülcinelioğlu, 22 Ekim 1991 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde doğmuş Türk oyuncu ve mimardır. Günümüz itibarıyla 33 yaşındadır.

Eğitim hayatına İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi'nde başlayan Gümülcinelioğlu, lise yıllarında Londra, Cenevre ve Brüksel'deki yaz okullarında eğitim aldı. Ardından AFS programı kapsamında ABD'nin Kansas eyaletinde bir yıl geçirerek ikinci lise diplomasını aldı ve burada müzikal tiyatro eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimari tasarım üzerine yüksek lisans yaptı.

Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Gümülcinelioğlu, "Barut Fıçısı" ve "Hababam Sınıfı Müzikali" gibi oyunlarda sahne aldı. Televizyon dünyasında ise "8. Gün", "Erkenci Kuş", "Sen Çal Kapımı", "Yargı" ve "Sipahi" gibi dizilerde rol aldı.

Başak Gümülcinelioğlu, 9 Ekim 2022 tarihinde oyuncu Çağrı Çıtanak ile evlenmiştir.