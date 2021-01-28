Başak Çokan kimdir? Başak Çokan işadamı Furkan İnce ile evlendi!

Baltalimanı Portaxe'de yapılan düğün töreninde çiftin nikâh şahitliğini Alişan ve Işın Karaca yaptı.

BAŞAK ÇOKAN KİMDİR?

Gazeteci Başak Çokan,2016 yılında, işadamı Furkan İnce'yle nikâh masasına oturmuştu. Törene katılan ünlü isimler arasında Emel Müftüoğlu, İzzet Yıldızhan, İsmail Özkan, Sibel Turnagöl, Merve Özbey, Gizem Özdilli, Davut Güloğlu ve Fatih Ürek de vardı.

Törene katılan ünlü isimler

