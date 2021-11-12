İstanbul Ataşehir'de lüks sitenin önünde bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan bir kişinin saldırısına uğradı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre şüpheli, hiçbir şey söylemeden elindeki 75 santimetre uzunluğundaki samuray kılıcını Cengiz'e peş peşe saplamaya başladı. Genç kızı yerde hareketsiz kalana kadar bıçaklamaya devam eden şüpheli, daha sonra elindeki kılıçla olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Akıllara durgunluk veren olay Türkiye'yi derinden sarstı. Başak Cengiz'in katili kim? Neden öldürdü? Can Göktuğ Boz kimdir?soruları bir anda sosyal medyada gündem oldu.

BAŞAK CENGİZ'İN KATİLİ KİM?

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i kaldırımda yürüdüğü sırada samuray kılıcı ile vahşice katledilen şahıs kısa sürede yakalandı. SaldırganınCan Göktuğ Boz isimli biri olduğu ortaya çıktı.

CAN GÖKTUĞ BOZ KİMDİR?

Samuray kılıcıyla 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i vahşice katleden Can Göktuğ Boz merak konusu oldu. Can Göktuğ Boz'un babasının mühendis, annesinin ise avukat olduğu ortaya çıktı. Can Göktuğ Boz'unda özel bir üniversitede açıktan ise sosyoloji bölümünü okuduğu ortaya çıktı. Caninin 5 yıl boyunca psikoloğa gittiği ve 17 gün boyunca uyuşturucu tedavisi görüldüğü iddia edildi.

CAN GÖKTUĞ BOZ OLAYI NEDİR?

Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde evden çıkarken birini öldürmeyi planladığını, erkeğin kendisine karşı koyma ihtimaline karşılık bir kadını öldürmeye karar verdiğini anlattığı öğrenildi. Polisteki ifadesinde kılıçları çok sevdiğini anlatan şüphelinin evinde bulunan kılıçların hepsini internet ya da mağazalardan aldığını ve hepsinin kendisine ait olduğunu söylediği belirtildi. Şüphelinin kılıcı gizleyerek sokakta bir süre kurbanının gelmesini beklediği, ardından genç kızın peşine düşerek cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi. Şüphelinin cinayetten sonra evine çıktığı, olayda kullandığı samuray kılıcını banyoda yıkayarak temizlediği tespit edildi.

DUVARDAKİ YAZILAR TÜYLER ÜRPERTTİ

Katil zanlısının evinde arama yapan polis ekipleri, evin duvarlarında "Tuzak kur", "2023 savaş", "Spor yap", "Karnına bıçak sapla" gibi yazıların yazılmış olduğu gördü.

"ÇOCUKLARA 'ÖLDÜRECEĞİM SİZİ' DEMİŞ"

Can Göktuğ Boz'un yaşadığı sitede oturan bir kişi, "Sürekli bağırıyordu gece gündüz bağırıyordu. Son günlerde bağırışları sıklaşmıştı. Küfür ediyordu, haykıra haykıra. Geçen gün kılıcı çocuklara göstermiş. Çocuklara kılıcı sallayarak 'Öldüreceğim sizi' demiş. Bu insanın hastanede olması gerekiyor neden burada?" diye konuştu.

"AKLIMIZA GELEN BAŞIMIZA GELDİ"

Göktuğ Boz'un bir başka komşusu "Ben geçen gördüm, korkutucu biriydi bu nasıl aramızda yaşıyor diye endişe ettim, çocuklar var bahçede oynayan. Ben onu görünce yönetimle konuşmam lazım dedim. Aklımıza gelen başımıza geldi. Evinde çok sayıda kesici alet varmış. Samuray kılıcı varmış bir sürü. Normal olmayan çok itici ve ürkütücü tavırları vardı" dedi.

"EVİN İÇERİSİ MÜHİMMAT DOLUYMUŞ"

Göktuğ Boz'un komşusu Bahar Akkanat ise "Benim yan bloğumda oturuyordu. 6 ay boyunca bağırtı seslerini duyuyordum, bize ailesi yaşıyor denmişti. 3 ay önce polis çağırdım sesten rahatsız olup. Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu. Benim çocuğum var, bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi. Herkes onu şizofren ilaçlarını alıyor zarar vermez diye kabullenmişlerdi. Evinde samuray kılıcıyla oturuyormuş. Yönetimdeki çalışan, evin içerisi mühimmat dolu diyor. Bir sürü kesici alet varmış. Arabanın arkasına saklanmış kadın da buradan geçerken saldırmış. Dizilerden ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyordu demiş." şeklinde konuştu.

CAN GÖKTUĞ BOZ'UN BABASI KONUŞTU

Beyaz TV'ye konuşan Can Göktuğ Boz'un babası Ali Boz, oğlunu anlattı. Genç kızın ailesi için kahrolduğunu söylerken gözyaşlarını tutamayan Ali Boz, "Hakimin karşısında gülüyor. Hakim, diyor ki; 'Sen mi öldürdün?', 'Evet hatırlıyorum, ben öldürdüm. Ama niye öldürdüm bilmiyorum' diyor. Karşı tarafa kahroluyorum. Gencecik kızcağız öldü. Cinnet geçiriyor ilk gördüğü kişiyi öldürüyor. Bunun açıklaması yok. Akşamdan beri karşı tarafa ağlıyorum. Bu normal bir kadın cinayeti de değil." ifadelerini kullandı.

"OĞLUMU SAVUNACAK DEĞİLİM"

Baba Ali Boz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir sürü hastane dolaştık. Son üç senedir gayet sakin. Bugüne kadar kimseyle ağız dalaşı yapmayan bir çocuktu. Üç senedir yalnız yaşıyordu. Her gün ofise alıyordum, her akşam uğruyordum, yemek yerdik. Ben oğlumu savunacak değilim. Kelepçe takıp da elimde gezdiremem ki. Bıçakları, kılıçları çok severdi. İnternetten alıyordu, 'alma' diyordum"

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