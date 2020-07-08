Baş tacı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla baş tacı mı, baş üstüne mı? Baş tacı ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "baş tacı". Peki, baş üstüne nasıl yazılır? TDK'ya göre baş tacı mi, baş üstüne mi yazılır?

Baş tacı kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, baş tacı TDK'ya göre nasıl yazılır? Baş üstüne nasıl yazılır? Baş üstüne mi, baş üstüne mi? TDK'ya göre baş tacı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE BAŞ TACI NASIL YAZILIR? Baş üstüne: Yanlış Baş tacı: Doğru BAŞ TACI İLE ÖRNEK CÜMLELER Baş tacı: 1. isim, mecaz Çok sevilen kimse. 2. isim, mecaz Çok beğenilen şey.