Bas Gaza (Overdrive) filmi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Bas Gaza filmi konusu nedir? Bas Gaza oyuncu kadrosu!

Bas Gaza bu akşam Show TV'de ekranlara gelecek. Vatandaşlar tarafından merak edilen Bas Gaza filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Bas Gaza ne zaman, saat kaçta başlayacak? Tüm bilgiler sizlerle...

Bugün Show TV ekranlarında Bas Gaza filmi yayınlanacak. Peki Bas Gaza konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Saat kaçta ve ne zaman başlayacak?

BAS GAZA (OVERDRİVE) FİLMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bas Gaza filmi bugün (22 Ekim Perşembe 2020) Show TV ekranlarında saat 20:00 'da ve 23:45'de yayınlanacaktır. Filmin ingilizcesi "Overdrive" olarak geçmektedir.

BAS GAZA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Araba soygunlarıyla Avrupa'nın suç dünyasında isimlerini duyuran Andrew ve Garrett Foster kardeşler, Fransa'da Bugatti'sini çaldıkları mafya babası Jacomo Morier'i çok öfkelendirirler. Morier, rakibi Max Klemp'in Ferrari 250 GTO'sunu çalarlarsa Foster kardeşlerin hayatlarını bağışlayacağını söyler. Önlerinde sadece 1 haftaları vardır. Foster kardeşler, Stephanie'nin de içinde bulunduğu bir ekip oluşturarak bu işi başarmaya çalışacaklardır.

BAS GAZA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Scott Eastwood : Andrew Foster

Freddie Thorp : Garrett Foster

Ana de Armas : Stephanie

Gaia Weiss : Devin

Simon Abkarian : Jacomo Morier

Clemens Schick : Max Klemp