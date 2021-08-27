Baş Belası yeni bölüm ne zaman? Baş Belası 11. bölüm bugün var mı? Baş Belası 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Baş Belası yeni bölüm ne zaman? Baş Belası 11. bölüm bugün var mı? Baş Belası 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Baş Belası yeni bölüm ne zaman? Baş Belası 11. bölüm bugün var mı? Baş Belası 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ekranların sevilen dizisi Baş Belası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baş Belası dizisi izlemek isteyen izleyiciler Baş Belası yeni bölüm ne zaman, Baş Belası 11. bölüm bugün var mı, Baş Belası son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Baş Belası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baş Belası dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Baş Belası yeni bölüm ne zaman, Baş Belası bölüm bugün mü, Baş Belası yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

BAŞ BELASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahin hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü İpek'e ulaşmak için hızla evine gider ancak eve vardığında şok edici bir durumla karşılaşır. Tutuklanan Simge, Şahin'in yıllardır peşinde olduğu 'Şebeke'nin başındaki isme ulaşmak için önemli bir anahtardır. Simge'yi konuşturmak ise hiç kolay olmayacaktır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Simge, İpek ve Şahin'i köşeye sıkıştıracak büyük bir koz elde eder. Şahin ve İpek, Simge'yi nezarethaneden kaçırmak zorunda kalır. Bu hamleleri ikiliyi şaşırtıcı bir sonuca ulaştıracaktır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Diğer taraftan Nazlı, kanalına gençleri de çekebilmek için Sıla'dan yardım ister. Sıla'nın verdiği fikirle kadınların gözünden erkeklerin negatif özellikleri anlatan bir video çekmeye karar verir. Farklı yaş ve meslek gruplarından konuklar çağırır. Nazlı'nın sürpriz konukları ortalığı karıştırır.

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Baş Belası yeni bölüm ne zaman? Baş Belası 11. bölüm bugün var mı? Baş Belası 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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