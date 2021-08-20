Baş Belası yeni bölüm ne zaman? Baş Belası 10. bölüm bugün var mı? Baş Belası 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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BAŞ BELASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ameliyata alınan Doruk yaşam savaşı verirken bu durumdan kendini sorumlu tutan İpek perişandır. İpek'i bu vicdan azabından kurtarmak isteyen Şahin'in sözleri ikilinin daha da yakınlaşmasını sağlar.

Nermin'i Doruk'un başında hastanede bırakan İpek ve Şahin, Umut'la birlikte şüpheli bir ölümü araştırmaya başlar. Bir uçurumun dibinde bulunan gencin ölümünün ardındaki sırları çözmek kolay olmayacaktır.

Şahin, savcı yardımcısı tarafından kendisine iletilen bilgiyi İpek'le paylaşır ve ikili bu ipucunun peşine düşer. 'Şebeke'ye ulaşmalarını sağlayacak bir iş insanının evine giden ikili, yaptıkları araştırmada yeni bir anahtar ele geçirir. Bu araştırmalarının sonunda Şahin'i şok edecek bir sonuç ortaya çıkacaktır.

BAŞ BELASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İpek ve Şahin, Şebeke'yle ilgili buldukları yeni ipucunun peşinden giderken kendilerini bir olay mahallinin ortasında bulur. Olayın Şebeke'nin cinayeti olduğundan emin olan ikili vakayı hızlıca kapatır. Şahin ve İpek sık sık emniyetten ayrılarak kendi araştırmalarına devam ederken onların bu birlikteliği dikkat çeker. Şahin, İpek'le terapiye başladıklarını söyleyince Yener, İpek'ten rapor talep eder.

İpek ve Şahin çalışmalarına gece gündüz demeden gizlice devam eder. İpek'in evinde çalışan ikili evdekilere yakalanmamak için uğraş verir. Ortak amaçları ve geçirdikleri zaman onları birbirine daha da yakınlaştırırken Peri bu yakınlaşmadan rahatsızdır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İpek'in evini dinleyen Simge, Şebeke hakkında tanıklık yapacak bir kadına ulaşan İpek ve Şahin'in artık öldürülmesine karar verir. Simge'nin bu kararı ikilinin hayatlarını tehlikeye sokar.