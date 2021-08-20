Baş Belası yeni bölüm ne zaman? Baş Belası 10. bölüm bugün var mı? Baş Belası 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Baş Belası yeni bölüm ne zaman? Baş Belası 10. bölüm bugün var mı? Baş Belası 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Baş Belası yeni bölüm ne zaman? Baş Belası 10. bölüm bugün var mı? Baş Belası 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ekranların sevilen dizisi Baş Belası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baş Belası dizisi izlemek isteyen izleyiciler Baş Belası yeni bölüm ne zaman, Baş Belası 10. bölüm bugün var mı, Baş Belası son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Baş Belası bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baş Belası dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Baş Belası yeni bölüm ne zaman, Baş Belası bölüm bugün mü, Baş Belası yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BAŞ BELASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ameliyata alınan Doruk yaşam savaşı verirken bu durumdan kendini sorumlu tutan İpek perişandır. İpek'i bu vicdan azabından kurtarmak isteyen Şahin'in sözleri ikilinin daha da yakınlaşmasını sağlar.

Nermin'i Doruk'un başında hastanede bırakan İpek ve Şahin, Umut'la birlikte şüpheli bir ölümü araştırmaya başlar. Bir uçurumun dibinde bulunan gencin ölümünün ardındaki sırları çözmek kolay olmayacaktır.

Şahin, savcı yardımcısı tarafından kendisine iletilen bilgiyi İpek'le paylaşır ve ikili bu ipucunun peşine düşer. 'Şebeke'ye ulaşmalarını sağlayacak bir iş insanının evine giden ikili, yaptıkları araştırmada yeni bir anahtar ele geçirir. Bu araştırmalarının sonunda Şahin'i şok edecek bir sonuç ortaya çıkacaktır.

BAŞ BELASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İpek ve Şahin, Şebeke'yle ilgili buldukları yeni ipucunun peşinden giderken kendilerini bir olay mahallinin ortasında bulur. Olayın Şebeke'nin cinayeti olduğundan emin olan ikili vakayı hızlıca kapatır. Şahin ve İpek sık sık emniyetten ayrılarak kendi araştırmalarına devam ederken onların bu birlikteliği dikkat çeker. Şahin, İpek'le terapiye başladıklarını söyleyince Yener, İpek'ten rapor talep eder.

İpek ve Şahin çalışmalarına gece gündüz demeden gizlice devam eder. İpek'in evinde çalışan ikili evdekilere yakalanmamak için uğraş verir. Ortak amaçları ve geçirdikleri zaman onları birbirine daha da yakınlaştırırken Peri bu yakınlaşmadan rahatsızdır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İpek'in evini dinleyen Simge, Şebeke hakkında tanıklık yapacak bir kadına ulaşan İpek ve Şahin'in artık öldürülmesine karar verir. Simge'nin bu kararı ikilinin hayatlarını tehlikeye sokar.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Düm Tek Tek Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Gervinho Lionel Messi Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Baş Belası yeni bölüm ne zaman? Baş Belası 10. bölüm bugün var mı? Baş Belası 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 07:39:00. #1.16#

title