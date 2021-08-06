Baş Belası nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizideki mekanlar nerede? Dizi çelimleri nerede yapılıyor?
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Baş Belası nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizideki mekanlar nerede? Dizi çelimleri nerede yapılıyor?

Baş Belası nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizideki mekanlar nerede? Dizi çelimleri nerede yapılıyor?
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Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Baş Belası dizisinin nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Baş Belası nerede çekiliyor? Baş Belası dizisi Türkiye'de mi çekiliyor? Baş Belası hangi şehirde çekiliyor? Baş Belası dizisi hangi ilde, ilçede ve mahallede, semtte çekiliyor?

ATV'nin beğenilen dizisi Baş Belası nerede çekiliyor merak edildi. Peki, Baş Belası dizisi hangi ilde ve hangi ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Baş Belası nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizideki mekanlar nerede? Dizi çelimleri nerede yapılıyor? Baş Belası dizisi İstanbul'da mı çekiliyor? Baş Belası dizisindeki mekanlar nerede? Detaylar haberimizde...

BAŞ BELASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Baş Belası dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

BAŞ BELASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Baş Belası dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çoğu sahnesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekilmektedir.

BAŞ BELASI KONUSU NE?

Baş Belası, ARC Film imzalı, ilk bölümü 20 Haziran 2021 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmen koltuğuna Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Orçun Okşar ve Ramazan Demirli dörtlüğün yazdığı, aşk, komedi, aksiyon ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi olup konusu şöyledir;

Kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet bürö baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. 'Baş Belası' birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayeleri barındırıyor.

BAŞ BELASI OYUNCULARI KİMLER?

İrem Helvacıoğlu (İpek Gümüşçü)

Seçkin Özdemir (Başkomiser Şahin Kara)

Dilara Aksüyek (Nazlı Tüzün)

Bülent Düzgünoğlu

Neşe Baykent

Taner Rumeli

Yılmaz Kunt

Buçe Buse Kahraman (Nermin Kuşçu)

Ali Mert Yavuzcan

Ergül Miray Şahin

Özgür Cem Tuğluk

Eyüp Mert İlkıs

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Baş Belası nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizideki mekanlar nerede? Dizi çelimleri nerede yapılıyor? - Haberler
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