Baş Belası nerede çekiliyor? Baş Belası dizisi hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?

ATV'nin beğenilen dizisi Baş Belası nerede çekiliyor merak edildi. Peki, Baş Belası dizisi hangi ilde ve hangi ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Baş Belası dizisi İstanbul'da mı çekiliyor? Baş Belası dizisindeki mekanlar nerede? Detaylar haberimizde...