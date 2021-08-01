Baş Belası Nazlı kim? Baş Belası Nazlı'yı canlandıran Dilara Aksüyek kimdir?

Ekranların sevilen dizilerinden olan Baş Belası, oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Bu isimlerden biri de İpek'in yakın dostu Nazlı oluyor. Bu kapsamda Baş Belası Nazlı kim? Baş Belası Nazlı'yı kim canlandırıyor? sorularının yanıtları merak ediliyor.