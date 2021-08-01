Baş Belası Nazlı kim? Baş Belası Nazlı'yı canlandıran Dilara Aksüyek kimdir?
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Baş Belası Nazlı kim? Baş Belası Nazlı'yı canlandıran Dilara Aksüyek kimdir?

Baş Belası Nazlı kim? Baş Belası Nazlı'yı canlandıran Dilara Aksüyek kimdir?
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Ekranların sevilen dizilerinden olan Baş Belası, oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Bu isimlerden biri de İpek'in yakın dostu Nazlı oluyor. Bu kapsamda Baş Belası Nazlı kim? Baş Belası Nazlı'yı kim canlandırıyor? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Baş Belası Nazlı kim? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Baş Belası dizisinde yer alan Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında, nereli?

BAŞ BELASI NAZLI KİM?

Baş Belası dizisinde İpek'in en yakın dostu. Tam bir sosyete güzeli. Nazlı'yı makyajsız, saçları yapılmamış, üstü başı özensiz görmek imkansıza yakın.

Nazlı karakterini canlandıran isim ise Dilara Aksüyek olarak karşımıza çıkıyor.

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

1987 doğumlu olan Dilara Aksüyek, 2021 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. 5 yıl oyuncu Ceyhun Mengiroğlu (d.1986) ile beraber oldu fakat çift evlenmeden ayrıldı. Daha sonra oyuncu Onur Bay (d.1996) ile 1 yıla yakın aşk yaşamasıyla gündeme geldi. Dilara Aksüyek 1.68 metre boyunda, 58 kilo ve aslan burcudur.

İlk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.

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