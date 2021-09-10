Baş Belası final mi yapıyor? Baş Belası sezon finali mi, tamamen mi bitecek? Baş Belası bitiyor mu?

Baş Belası bugün final bölümü ile ekranlara gelecek. Bunun ardından izleyiciler Baş Belası neden final, neden bitiyor? Baş Belası niye final yapıyor? Baş Belası neden final, açıklama geldi mi? merak etti. Peki, Baş Belası sezon finali mi yapacak yoksa tamamen mi bitecek? Baş Belası neden bitiyor? Baş Belası niye bitiyor resmi bir açıklama geldi mi? Baş Belası hakkında bilgiler haberimizde...

BAŞ BELASI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Ekranların sevilen dizisi Baş Belası bugün 10 Eylül Cuma günü final bölümü ile ekranlara geliyor.

Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

"Şahin için hazırlık

#Başbelası final bölümüyle atv'de devam ediyor"