Baş Belası final mi yapıyor? Baş Belası sezon finali mi, tamamen mi bitecek? Baş Belası bitiyor mu? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baş Belası final mi yapıyor? Baş Belası sezon finali mi, tamamen mi bitecek? Baş Belası bitiyor mu?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Baş Belası final mi yapıyor? Baş Belası sezon finali mi, tamamen mi bitecek? Baş Belası bitiyor mu?

Ekranların beğenilen dizisi Baş Belası final mi yapıyor merak ediliyor. ATV yayın akışına göre Baş Belası bugün final bölümü ile ekranlara gelecek. Baş Belası izleyicileri dizi final mi yapacak, dizi bitiyor mu araştırıyor. Peki, Baş Belası final mi yapıyor? Baş Belası sezon finali mi, tamamen mi bitecek? Baş Belası bitiyor mu? İşte tüm detaylar...

Baş Belası bugün final bölümü ile ekranlara gelecek. Bunun ardından izleyiciler Baş Belası neden final, neden bitiyor? Baş Belası niye final yapıyor? Baş Belası neden final, açıklama geldi mi? merak etti. Peki, Baş Belası sezon finali mi yapacak yoksa tamamen mi bitecek? Baş Belası neden bitiyor? Baş Belası niye bitiyor resmi bir açıklama geldi mi? Baş Belası hakkında bilgiler haberimizde...

BAŞ BELASI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Ekranların sevilen dizisi Baş Belası bugün 10 Eylül Cuma günü final bölümü ile ekranlara geliyor.

Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

"Şahin için hazırlık

#Başbelası final bölümüyle atv'de devam ediyor"

Baş Belası final mi yapıyor? Baş Belası sezon finali mi, tamamen mi bitecek? Baş Belası bitiyor mu?

Buna göre dizi bugün final bölümü ile ekranlara gelecektir. Dizi sezon finali yapmayacak, tamamen final olacak.

BAŞ BELASI NEDEN FİNAL YAPIYOR? NEDEN BİTİYOR?

ATV'nin sevilen dizisi Baş Belası bugün final bölümü ile ekranlara gelecek. Dizi bugün final yapacak. Baş Belası neden final yapıyor resmi bir açıklama gelmedi.

BAŞ BELASI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

"Şahin'i bulmadan hiçbir yere gitmeyeceğim!"

Aynalı cinayetler devam etmektedir. Katilin mesajlarının Şahin'i hedef aldığını düşünen İpek, olayın altında yatan sebebi bulmaya çalışırken katil Şahin'le iletişim kurar. Ekibe ve İpek'e haber vermeden katille buluşmaya giden Şahin içindeki karanlıkla sınanacağı bir sahnenin ortasında bulur kendini. Aynalı Katil, Şahin'e yıllarca peşinden koştuğu, kız kardeşini ondan koparan Bey'i sunar. Şahin, Bey'le birlikte Aynalı Katil'in elinde tutsakken İpek ve ekibi Şahin'i bulmak için canla başla uğraşmaktadır. İpek sonunda katilin kimliğini tespit ettiğinde bu sefer onu zorlu bir sınav beklemektedir. İpek ve Şahin seri cinayetler işleyen Aynalı Katil'i yakalayabilecek midir? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BAŞ BELASI OYUNCULARI KİMLER?

İrem Helvacıoğlu : İpek Gümüşçü

Seçkin Özdemir : Başkomiser Şahin Kara

Dilara Aksüyek : Nazlı Tüzün

Bülent Düzgünoğlu : Mehmet Yağcı

Neşe Baykent : Perihan Aydoğan

Taner Rumeli : Yener Yılmaz Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yılmaz Kunt : Doruk Akkaya

Buçe Buse Kahraman : Nermin Kuşçu

Mert Yavuzcan : Birol Tüzün

Ergül Miray Şahin : Betül Gülmez

Özgür Cem Tuğluk : Umut Ertek

Eyüp Mert İlkıs : Görkem Gümüşçü

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Ersin Tatar Süleyman Soylu Yevgeniy Ziniçev Uğur İbrahim Altay
Magazin Yalın Deniz Akkaya Derya Şensoy
Spor Marcao Max Meyer Cristiano Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Güzel Sözler Rüya Tabirleri Şenol Güneş Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Baş Belası final mi yapıyor? Baş Belası sezon finali mi, tamamen mi bitecek? Baş Belası bitiyor mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 23:53:38. #1.12#