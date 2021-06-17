Baş Belası dizisi konusu nedir? Baş Belası dizisi oyuncuları kimlerdir?

ATV ekranlarına "Baş Belası" isimli yepyeni bir dizi geliyor. 20 Haziran Pazar günü ilk bölümüyle seyirci karşısına geçecek olan dizi merak ediliyor. ARC Film yapımı dizi içinde; aşk, komedi, aksiyon barındırıyor. Peki, Baş Belası dizisi konusu nedir? Baş Belası dizisi oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde!

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir bulunan ATV'nin yeni dizisi Baş Belası 20 Haziran Pazar günü başlıyor! Seyirciyle buluşmaya günler kala Baş Belası dizisinin konusu, oyuncu kadrosu merak ediliyor. İçinde aşkı, komediyi ve aksiyonu bir arada bulunduran dizi, oyuncu kadrosuyla da ilgi çekeceğe benziyor. Peki, Baş Belası dizisi konusu nedir? Baş Belası dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar!

BAŞ BELASI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Baş Belası, ARC Film imzalı, ilk bölümü 20 Haziran 2021 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmen koltuğuna Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Orçun Okşar ve Ramazan Demirli dörtlüğün yazdığı, aşk, komedi, aksiyon ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi olup konusu şöyledir;

Kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor. İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet bürö baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. 'Baş Belası' birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayeleri barındırıyor.

BAŞ BELASI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

ATV'nin yeni dizisi Baş Belasının oyuncu kadrosu ise şöyledir;

İrem Helvacıoğlu (İpek Gümüşçü)

Seçkin Özdemir (Başkomiser Şahin Kara)

Dilara Aksüyek (Nazlı Tüzün)

Bülent Düzgünoğlu

Neşe Baykent

Taner Rumeli

Yılmaz Kunt

Buçe Buse Kahraman (Nermin Kuşçu)

Ali Mert Yavuzcan

Ergül Miray Şahin

Özgür Cem Tuğluk

Eyüp Mert İlkıs

BAŞ BELASI 1. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin komedi ve gerilimi bir arada sunan farklı üslubu sosyal medyada da büyük ilgi görürken, yeni fragmanda psikolog İpek ve cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'nın yollarının kesişmesine neden olan esrarengiz cinayete dair yeni ipuçları yer aldı.