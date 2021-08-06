Baş Belası canlı izle! ATV Baş Belası 8. yeni bölüm canlı izle! Baş Belası yeni bölümde neler olacak? Sekizinci bölüm canlı izle!

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BAŞ BELASI CANLI İZLE!

BAŞ BELASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baş Belası 6 Ağustos Cuma günü bugün yeni bölümü ile saat 20:00 'da ATV ekranlarında.

BAŞ BELASI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı bugün yayınlanacak olan bölümün sonunda çıkacaktır. Takipte kalabilirsiniz.

BAŞ BELASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahin ve İpek yakınlaşıyor

Kendini bir cinayet mahallinin ortasında bulan Nazlı, başına aldığı darbenin etkisiyle hiçbir şey hatırlamaz. İpek cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan arkadaşının masumiyetini kanıtlamaya çalışırken Şahin onu geri planda kalmaya ikna eder. Cinayetle suçlanan Nazlı büyük bir korku içindedir. İpek ise arkadaşına gerçeği ortaya çıkaracağına dair söz verir.

Diğer taraftan Doruk, Nermin'e hislerini açıklamaya karar verir. Doruk'un itirafı Nermin'i oldukça şaşırtacaktır. Arkadaşının durumuna üzülen İpek'in moralini düzeltmek isteyen Şahin onu yemeğe çıkarır. Yemekte aralarında geçen sohbet Şahin'le İpek'i birbirine iyice yaklaştırır.

BAŞ BELASI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

İrem Helvacıoğlu : İpek Gümüşçü :

Seçkin Özdemir : Başkomiser Şahin Kara

Dilara Aksüyek : Nazlı Tüzün

Bülent Düzgünoğlu

Neşe Baykent

Taner Rumeli

Yılmaz Kunt

Buçe Buse Kahraman : Nermin Kuşçu

Ali Mert Yavuzcan

Ergül Miray Şahin

Özgür Cem Tuğluk

Eyüp Mert İlkıs